HAMMELBURG, LKR. BAD KISSINGEN. Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Dienstagabend ein Motorrad in Brand geraten. Die Flammen griffen innerhalb kürzester Zeit auf eine Garage über und zogen einen zeitintensiven Löscheinsatz der regionalen Feuerwehren nach sich.



Bei dem Versuch eines 62-Jährigen gegen 18:00 Uhr, sein seit längerer Zeit ungenutztes Motorrad wieder in Betrieb zu setzen, ging es plötzlich aus bislang unbekannter Ursache in Flammen auf. Der Besitzer versuchte noch vergeblich, das entstehende Feuer mit einer Plane zu ersticken. Innerhalb kürzester Zeit griff der Brand auf die Garage und ein darüberliegendes Büro in der Straße „Am Rod“ über. Ein weiteres Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude konnten die regionalen Feuerwehren verhindern. Die Löscharbeiten zogen sich bis in den Mittwochvormittag hinein, da einzelne Glutnester in der Dämmung des Dachstuhls zu erneuten Brandausbrüchen führten.



Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache und dem entstandenen Sachschaden hat die Kripo Schweinfurt übernommen. Dem derzeitigen Sachstand nach ist von einem Schaden im unteren sechsstelligen Bereich auszugehen.