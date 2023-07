NÜRNBERG. (786) Im Verlauf des Dienstags (04.07.2023) ereigneten sich zwei Verkehrsunfälle im Nürnberger Westen. Die Verkehrspolizei Nürnberg bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 11:00 Uhr kam es zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge im Kreuzungsbereich der Ludwig-Scholz-Brücke. Eine 27-jährige Frau war mit ihrem blauen Skoda Scala auf dem Frankenschnellweg in Fahrtrichtung Nürnberg-Hafen unterwegs und bog an der Kreuzung zur Schweinauer Hauptstraße nach links in Richtung Schweinau ab. Zur gleichen Zeit bog der 38-jährige Fahrer eines schwarzen Mercedes S 63, der auf dem Frankenschnellweg in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs war, an der genannten Kreuzung nach rechts, ebenfalls in Richtung Schweinau ab. Auf der linken Fahrspur kollidierten die beiden Fahrzeuge miteinander.

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich gegen 14:40 Uhr in der Rothenburger Straße. Die 19-jährige Fahrerin eines blauen VW Up war etwa auf Höhe der Knauerstraße in Richtung Frankenschnellweg unterwegs. Neben ihr fuhr ein 30-jähriger Polizeibeamter in einem zivilen, blauen VW-Bus mit Blaulicht und der Aufschrift „Polizei“. Beim Fahrstreifenwechsel kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Insgesamt verletzten sich glücklicherweise keine Personen, allerdings entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Da in beiden Fällen der genaue Unfallhergang unklar ist, bitten die Beamten der Verkehrspolizei Nürnberg um Zeugenhinweise. Personen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 6583 - 1530 zu melden.



Erstellt durch: Christian Seiler