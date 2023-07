WEISMAIN, LKR. LICHTENFELS. Folgenschwerer Verkehrsunfall am Mittwochvormittag am Rande des Weismainer Ortsteils Wallersberg: Ein Auto stürzte über 70 Meter einen Steilhang hinab. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Die Beifahrerin wurde schwerstverletzt.

Am Mittwoch, gegen 9.45 Uhr, stürzte ein Auto am Randes des Weismainer Ortsteils Wallersberg nach Durchbrechen der Leitplanke über 70 Meter einen Steilhang hinab. Das Fahrzeug passierte während des Sturzes zwei Mal eine dort verlaufende Serpentinenstraße und kam schließlich an einem Bachlauf zum Liegen. Der 51-jährige Fahrer wurde durch den Unfall tödlich verletzt. Die 21-jährige Beifahrerin wurde schwerstverletzt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Neben mehreren Streifen der Polizeiinspektion Lichtenfels kamen über 80 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren Weismain, Altenkunstadt und Burgkunstadt sowie Einsatzkräfte der Bergwacht an die Unfallstelle. Es wurden mehrere Rettungswägen und Notärzte nach Wallersberg entsandt.

Am verunfallten Auto entstand ein Totalschaden im niedrigen fünfstelligen Eurobereich.

Die Unfallursache und dessen Hergang sind nun Gegenstand der Ermittlungen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Coburg kam ein Gutachter vor Ort, um die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Lichtenfels bei ihren Ermittlungen zu unterstützen. Die Straße zwischen Wallersberg und der im Tal liegenden Staatsstraße 2191 musste für die Dauer der Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt werden.