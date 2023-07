NÜRNBERG. (784) Am späten Dienstagabend (04.07.2023) erlitt ein Mann am Nürnberger Plärrer diverse Gesichtsverletzungen durch Fußtritte gegen den Kopf. Die Nürnberger Mordkommission bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 22:40 Uhr teilten Passanten über Notruf mit, dass soeben ein Mann im Bereich des Rondells am Plärrer durch Tritte gegen den Kopf nicht unerheblich verletzt wurde.

Die Beamten stellten daraufhin einen 51-jährigen Obdachlosen an der angrenzenden Grünfläche fest, der im Gesichtsbereich erkennbare Verletzungen aufwies. In seiner Begleitung befanden sich drei weitere Männer mittleren Alters, von denen ein 37-jähriger durch Augenzeugen des Vorfalls als mutmaßlicher Täter benannt wurde.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Nach bisherigem Ermittlungsstand führte der unter Alkoholeinfluss stehende 37-jährige Obdachlose unvermittelt und ohne erkennbaren Grund mehrere massive Fußtritte gegen den Kopf des am Boden liegenden Mannes aus. Die hierdurch entstandenen Verletzungen wogen so schwer, dass das 51-jährige Opfer mit dem Rettungsdienst in ein Nürnberger Krankenhaus eingeliefert werden musste. Lebensgefahr bestand jedoch nicht.

Die Nürnberger Mordkommission hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche den Tathergang oder eine mögliche Auseinandersetzung wahrgenommen haben, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Der 37-jährige Tatverdächtige wird im Laufe des heutigen Tages auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth dem Ermittlungsrichter, wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts, zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.



Erstellt durch: Christian Seiler