1095. Größerer Polizeieinsatz nach Körperverletzungsdelikten – Unterhaching



Am Dienstag, 04.07.2023, gegen 18:30 Uhr, gingen über den Polizeinotruf des Polizeipräsidiums München mehrere Mitteilungen ein, dass sich im Umfeld des Rathausplatzes und des Bahnhofs in Unterhaching mehrere Gruppen von Jugendlichen aufhalten sollen, die aggressiv auftreten und u.a. mit Holzlatten bewaffnet wären. Zudem sei es zu einem Angriff mit Pfefferspray gekommen. Sofort wurde eine Vielzahl an Einsatzkräften nach Unterhaching geschickt.

Vor Ort konnten mehrere Gruppen von Jugendlichen und Heranwachsenden angetroffen werden. Ein 17-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München gab an, dass er durch Pfefferspray verletzt worden war. Während die Einsatzkräfte vor Ort waren, wurde bekannt, dass es auch am Bahnhofsvorplatz zu Angriffen mit Pfefferspray gekommen sein soll. Dort konnten durch die Polizeikräfte jedoch keine Personen angetroffen werden, bei denen unmittelbar von einer Beteiligung an diesem Angriff auszugehen war. Jedoch wurde im Umfeld des Bahnhofes eine Vielzahl von Jugendlichen angetroffen, die gegenüber den Einsatzkräften unkooperativ und aggressiv auftraten.

Deshalb wurde eine Vielzahl von Personenkontrollen durchgeführt. Bei einigen der Personen ergab sich ein Anfangsverdacht der Beteiligung an einem Landfriedensbruch im besonders schweren Fall. Diese Personen wurden zu einer nahegelegenen Polizeidienststelle gebracht. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um sieben männliche Personen im Alter zwischen 14 und 21 Jahren. Alle haben ihren Wohnsitz im Landkreis München. Nach der Anzeigenaufnahme und den polizeilichen Maßnahmen wurden sie entlassen bzw. an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Neben dem bereits genannten 17-Jährigen wurde auch einer der Tatverdächtigen, ein 17-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München, durch den Einsatz eines Reizstoffsprays verletzt. Ein weiterer 17-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München wurde durch einen Schlag mit einer Eisenstange im Gesicht leicht verletzt. Die jeweiligen Angreifer sind bislang nicht identifiziert.

Die weiteren Ermittlungen im Hinblick auf die beteiligten Personen und die genauen Tatabläufe führt das Kommissariat 23 (Körperverletzungsdelikte) der Münchner Polizei.



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Rathausstraße und die Umgebung vom Bahnhof (Unterhaching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 23, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Insbesondere werden Personen gebeten, die Fotos oder Videos der Auseinandersetzung gefertigt haben, diese der Polizei für die weiteren Ermittlungen zur Verfügung zu stellen.

Hierzu wurde ein Uploadportal eingerichtet, das bis zum 19.07.2023 freigeschalten ist.

https://medienupload-portal02.polizei.bayern.de