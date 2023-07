Unfallflucht nach Blechschaden schnell geklärt - 19-jähriger Fahrer alkoholisiert

MÖMBRIS, OT SCHIMBORN, LKR. ASCHAFFENBURG. Die Polizei Alzenau konnte am späten Dienstagabend schnell eine Unfallflucht klären, bei der ein Pkw eine Straßenlaterne beschädigt hatte. Noch in der Nacht konnten die Beamten den mutmaßlichen Fahrer und das Auto ausfindig machen.

Dem Sachstand nach hat der 19-Jährige gegen 23:45 Uhr die Kontrolle über seinen Skoda verloren und ist auf der Kahlgrundstraße gegen die Straßenbeleuchtung geprallt. Im Anschluss ist er samt Fahrzeug geflohen.

Zeugen hatten den Unfall beobachtet und die Polizei verständigt. Die Beamten konnten den jungen Mann im Rahmen der Fahndung zu Fuß antreffen. Seinen unfallbeschädigten Skoda fanden die Polizisten unweit des Geschehens abgestellt vor. Der 19-Jährige hatte bei einem Vortest deutlich über ein Promille Alkohol im Blut. Eine Blutentnahme war damit unvermeidbar.

Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Unfall zwischen Pkw und Linienbus beim Abbiegen - Eine Frau leicht verletzt

ASCHAFFENBURG - INNENSTADT. Ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Linienbus ist glimpflich ausgegangen. Ein weiblicher Fahrgast des Busses hat sich dabei lediglich leichte Verletzungen zugezogen.

Der Zusammenstoß hat sich am Dienstag um kurz nach 15:00 Uhr ereignet. Ein 73-Jähriger war mit seinem Opel Zafira auf der Ludwigsallee in Richtung Innenstadt unterwegs. Ein Stadtbus kam ihm dabei entgegen. An einer dortigen Kreuzung wollte der Opel-Fahrer links abbiegen und hat dabei mutmaßlich den herannahenden Bus übersehen. In der Folge ist es zur Kollision gekommen.

Der 73-Jährige ist dabei unverletzt geblieben. Der Linienbus war neben dem Fahrer mit 20 Personen besetzt. Eine Frau zog sich dabei eine leichte Prellung am Kopf zu und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

An dem noch fahrbereiten Bus ist ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstanden. Der Pkw des 73-Jährigen musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf rund 8.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Aschaffenburg ist mit den Unfallermittlungen betraut.



Zeugenaufrufe



Polizeiinspektion Alzenau

ALZENAU, OT HÖRSTEIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen 29. Juni, 10:00 Uhr, und dem 03. Juli, 16:00 Uhr, wurde ein Kleinanhänger mutwillig am Reifen beschädigt. Der Hänger stand in der Zeit "Im Lug".



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.