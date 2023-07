STEINBACH / B 16. Am Mittwochmorgen ereignete sich auf der B16 auf Höhe der Ortschaft Heggen ein schwerer Verkehrsunfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren.

Ein 21-jähriger Mann fuhr auf der B16 in Richtung Steinbach. Dabei kam er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort streifte er zuerst den Pkw einer entgegenkommenden 19-jährigen Fahrerin, welche glücklicherweise nur leicht verletzt wurde. Danach stieß er frontal mit einem weiteren Pkw zusammen. Dessen Fahrer sowie der 21-Jährige mussten schwerverletzt von der Feuerwehr aus ihren Fahrzeugen geborgen werden. Sie wurden mit Rettungswägen in umliegende Krankenhäuser gebracht. An allen Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 40.000 Euro. Die Feuerwehren Steinbach, Marktoberdorf und Roßhaupten waren mit etwa 40 Einsatzkräften vor Ort. Mit etwa zehn Einsatzkräften waren die umliegenden Rettungsdienste vor Ort. Die B 16 musste aufgrund der massiven Ölverschmutzung mit einem Spezialfahrzeug gereinigt werden und war für fünf Stunden voll gesperrt. (PI Marktoberdorf)

