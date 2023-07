HOLLSTADT, LKR. RHÖN-GRABFELD. In der Nacht von Freitag auf Samstag stellten Beamte der Polizeiinspektion Mellrichstadt in der Wohnung eines 39-Jährigen eine größere Menge Amphetamin und andere Betäubungsmittel sicher. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde gegen den Tatverdächtigen inzwischen Untersuchungshaftbefehl erlassen.

Betäubungsmittel im Rucksack

Am Samstag, gegen 01.50 Uhr trafen die Beamtinnen und Beamten den 39-Jährigen im Zuge einer Kontrolle an. Nachdem im Rucksack des Mannes eine kleinere Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden wurde, fanden die Beamten im Fahrzeug des Tatverdächtigen weiteres Rauschgift. Darunter stellten die Beamten unter anderem eine zweistellige Anzahl an Ecstasy-Tabletten, mehrere Gramm Crystal und Marihuana im dreistelligen Grammbereich sicher. Im Fahrzeug befanden sich auch eine Zwille, ein Einhandmesser sowie ein als Scheckkarte getarntes Messer.

Weiteres Rauschgift und Waffen in der Wohnung

Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurde neben weiterem Amphetamin im dreistelligen Grammbereich auch eine größere Menge pyrotechnischer Gegenstände, teilweise umgebaut, sichergestellt. Weitere Waffen, darunter auch zwei Luftgewehre und ein verbotenes Butterflymesser, wurden von den Beamten ebenfalls sichergestellt.

Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen erlassen

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der 39-Jährige dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser hat wegen des dringenden Tatverdachts des bewaffneten, unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann erlassen. Er sitzt seither in einer Justizvollzugsanstalt ein.