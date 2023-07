GROßOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Nach dem Absturz eines Leichtflugzeuges am Dienstagabend laufen die Ermittlungen der Aschaffenburger Kriminalpolizei weiter. Zwischenzeitlich sind erste Erkenntnisse zum Unfallhergang bekannt.



Wie bereits berichtet, ging die Mitteilung über den Absturz des Leichtflugzeugs ging gegen etwa 19:50 Uhr bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen befand sich die mit einem Fluglehrer und einem Flugschüler besetzte Cessna auf dem Landeanflug auf den Flugplatz in Großostheim. Hierbei entschlossen sich die Insassen, die Landung abzubrechen und mit dem Flugzeug durchzustarten. Hierbei touchierten sie zunächst den Zaun des Flugplatzes sowie ein Verkehrszeichen und kamen in der Folge unweit des Flugplatzes direkt auf der Babenhäuser Straße auf dem Dach zum Liegen.



Die beiden aus dem angrenzenden Hessen stammenden Flugzeuginsassen im Alter von 43 und 49 Jahren blieben unverletzt. Der Sachschaden an der sichergestellten Cessna beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 70.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.