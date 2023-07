WINDSBACH. (781) In der Nacht von Dienstag (04.07.2023) auf Mittwoch (05.07.2023) entzog sich ein 40-jähriger Pkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle durch eine Streife der Polizeiinspektion Schwabach. Der Mann verunfallte und zog sich schwere Verletzungen zu.



Die Streife beobachtete gegen 23:00 Uhr einen VW Passat, wie er am Autohof Schwabach West über eine schon mehrere Sekunden Rotlicht zeigende Ampel auf die Bundesstraße 466 auffuhr. Der Fahrer des Wagens sollte daraufhin einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dieser missachtete jedoch den Anhaltesignalgeber und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Gunzenhausen (FR Süden) davon.

An einem Kreisverkehr im Kreuzungsbereich mit der St2220 (Abzweigung Hergersbach, Stadt Windsbach, Lkrs. Ansbach) verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr auf die Mittelinsel des Kreisverkehrs auf. Der Passat verlor hierbei die Bodenhaftung und kam schließlich in einem angrenzenden Feld zum Liegen. Der Pkw geriet hierbei im Frontbereich in Brand. Die nachfolgende Streife löschte das Feuer unmittelbar nach ihrem Eintreffen am Unfallort ab und rettete den Mann aus dem Fahrzeug. Er kam mit schweren Verletzungen mittels eines Rettungshubschraubers in ein Krankenhaus.

Die Einsatzkräfte stellten bei dem 40-Jährigen Alkoholgeruch fest. Die Staatsanwaltschaft ordnete deshalb eine ärztliche Blutentnahme an. Die weiteren Ermittlungen hat die Polizeiinspektion Heilsbronn übernommen. Die Beamten leiteten gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein.

Erstellt durch: Marc Siegl