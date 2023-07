Der Hauptübungstag fand am 29.06.2023 statt. Bereits um 06:00 Uhr traten die Teams zu insgesamt acht verschiedenen Übungen getaktet zu jeweils einer Stunde gegeneinander an. Das Spektrum der Übungen hätte durch die USK Einheiten nicht breiter gefächert werden können im Hinblick auf die Kreativität und Einsatzbezug der Einheiten. Ging es in einer Station um die Präzision mit Sportschützenwaffen nach Belastungen, mussten sie im Anschluss einen Fahrparcour möglichst fehlerfrei bewältigen. Ebenso wurde in einem U-Bahnwagon ein Szenario mit einem Massenanfall von Verletzten simuliert – direkt darauf ging es taktisch weiter und so musste eine Lebensbedrohliche Einsatzlage gelöst werden. Der krönende Abschluss erfolgte am frühen Abend durch die Abschlussübung. Hierbei traten alle Teams erneut bei einem Massenstart in 19 Übungen gegeneinander an. Startpunkt war der Volksfestplatz in Dachau und ging über das Dachauer Schloss, durch die Amper zurück in die VI. BPA ins Ziel. Auch hier wurde für alle Zuschauer eine ständig aktuelle Platzierung der Teams sowie eine detaillierte Stationsbeschreibung durch die USK Einheiten gewährleistet. Schlussendlich wurden alle Teams durch die anwesenden Polizeibeamten ins Ziel „getragen“ und tatkräftig angefeuert.

Im Anschluss an alle Übungen fand in der Turnhalle der VI. BPA die Siegerehrung, sowohl der 10 Stationssieger durch LPD Lochner, Bayerisches Bereitschaftspolizeipräsidium, SG Einsatz und LPD Zeiler, Abteilungsleiter VI. BPA, statt. Das Gesamtranking wurde durch IBPdL Backhoff übernommen. Sieger der XV. Vergleichsübung wurde die BFE aus Hünfeld des Bundes. Neben allen Teilnehmenden wurde auch die Bayerische Bereitschaftspolizei mit ihren USK Einheiten als Veranstalter und Ausrichter, explizit für den reibungslosen und spannenden Ablauf der XV. Vergleichsübung gelobt. Die teilnehmenden Teams bedankten sich vor allem für die Vielfalt der verschiedenen Übungsstationen und professionelle Planung und Durchführung durch das USK der Bayerischen Bereitschaftspolizei unter Federführung von EPHK Leuchter, Präsidialbeauftragter der XV. Bundesoffenen BFE Vergleichsübung 2023.

Am Ende steht aus Sicht der Bayerischen Bereitschaftspolizei eine äußerst gelungene und - bis auf kleine Verletzungen – sehr zufriedenstellende Veranstaltung zu buche. Neben den sportlichen und einsatzbezogenen Gedanken der Veranstaltung bildete sie auch eine schöne Gelegenheit des Austausches der Einheiten untereinander im Hinblick auf Vorgehen im Einsatz oder rein persönlicher Natur.