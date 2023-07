NABBURG, LKR. SCHWANDORF. Polizeipräsident Thomas Schöniger verabschiedete am 4. Juli 2023 den langjährigen Leiter der Polizeiinspektion Nabburg, Ersten Polizeihauptkommissar Günther Vierl, in den Ruhestand. Zugleich führte er seine Nachfolgerin, Erste Polizeihauptkommissarin Sabine Roidl, in ihr Amt ein.

Das Polizeipräsidium Oberpfalz lud am 4. Juli 2023 zum Amtswechsel des Dienststellenleiters der Polizeiinspektion Nabburg in die ehemalige Spitalkirche in der Nabburger Altstadt ein. Der Präsident des Polizeipräsidiums Oberpfalz Thomas Schöniger verabschiedete im Rahmen des Festakts den langjährigen Dienststellenleiter, Ersten Polizeihauptkommissar Günther Vierl, in den Ruhestand. Vierl bekleidete den höchsten Dienstposten der Polizeiinspektion Nabburg seit 1. März 2008. Mit Ablauf Juli 2023 geht Vierl nach über 44 Jahren als Angehöriger der Bayerischen Polizei in den Ruhestand.

In seiner Rede würdigte Polizeipräsident Thomas Schöniger die gute Arbeit des langjährigen Dienststellenleiters: „In Ihren über 15 Jahren als Dienststellenleiter haben Sie die Herausforderungen des täglichen Diensts hervorragend gemeistert und verschiedene besondere Einsatzlagen bewältigt“, so Schöniger. Unter der Leitung von Vierl kam es unter anderem zu drei Tötungsdelikten und einem Schusswaffengebrauch durch Kollegen im Dienstbereich. Aber auch weitere Polizeieinsätze wie zum Beispiel der Mittelalterliche Markt in Nabburg mit zehntausenden Besuchern, wurden gemeistert. Abschließend lobte Schöniger den guten Führungsstil des scheidenden Dienststellenleiters, indem er Vierl eine „hervorragende Führung“ seiner Dienststelle bescheinigte. Die Attribute: „pflichtbewusst“, „aufrichtig“, „verlässlich“ und „verantwortungsbewusst“ war nur ein Auszug der gezeigten Wertschätzung.

Mit der Ersten Polizeihauptkommissarin Sabine Roidl konnte Schöniger nahtlos die neue Dienststellenleiterin der Nabburger Polizei in ihr Amt einführen. Roidl ist die erste Leiterin einer Polizeiinspektion im Polizeipräsidium Oberpfalz und stellt zugleich mit ihrer Vertreterin, Polizeihauptkommissarin Marion Zenger ein Novum bei der Oberpfälzer Polizei dar, da das Führungsduo rein aus „Frauenpower“ besteht. Roidl ist seit 1. März für knapp 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verantwortlich, da Vierl aus gesundheitlichen Gründen sein Amt nicht mehr ausführen konnte. Zusammen mit Ihrer Belegschaft betreut Roidl auf 404 Quadratkilometer über 34.000 Bewohner des Dienstgebiets. Über die neue Dienststellenleiterin sagte Schöniger: „Aufgrund ihrer vielseitigen Verwendungen und ihres enormen Erfahrungsschatzes ist Frau Roidl für das Amt der Dienststellenleiterin bestens geeignet“.

Werdegang EPHK Günther Vierl.

Vierl begann 1978 als Polizeipraktikant bei der Polizeiinspektion Burglengenfeld und 1979 im Alter von 17 Jahren seine Karriere bei der Bereitschaftspolizei in Nürnberg. Nach dem erfolgreichen Abschluss kam Vierl im März 1982 zum damaligen Polizeipräsidium Niederbayern/Oberpfalz. In seiner Zeit bei der Verkehrspolizei Regensburg und bei der Polizeiinspektion Schwandorf zeigte er sehr gute Leistungen, weswegen Vierl 1989 zum Studium für den gehobenen Dienst (jetzt 3. Qualifikationsebene) an der Beamtenfachhochschule Fürstenfeldbruck zugelassen wurde. Das Studium beendete Vierl als Prüfungsbester seines Heimatverbandes und war von September 1991 bis April 1993 als Dienstgruppenleiter bei der PI Regenstauf tätig, ehe er zu PI Burglengenfeld versetzt wurde. Im Rahmen der Führungsbewährung durchlief Vierl in den darauffolgenden sieben Jahren mehrere Dienststellen mit unterschiedlichsten Aufgaben. Erst als Sachbearbeiter im Bereich Verkehr bei der damaligen Polizeidirektion Amberg und danach im Sachbereich Einsatz des PP Niederbayern/Oberpfalz. Es folgte eine zehnmonatige Abordnung in das Innenministerium in München mit neuen Herausforderungen. Unter anderem ging es um Vorbereitungen und Ausschreibungen im Bereich der Verwaltung als auch um Themen wie „Frauen bei der Polizei“ und „Dienstzeit“. Auch als Leiter der VPI Landshut, stellte Vierl seine Führungsqualitäten unter Beweis. Im Juli 2000 übernahm er die kommissarische Leitung der Autobahnpolizeistation Schwandorf, zu dessen Leiter er im Oktober 2002 offiziell bestellt wurde. Im April 2008 wurde Vierl Dienststellenleiter der PI Nabburg. Aus gesundheitlichen Gründen konnte er sein Amt als Dienststellenleiter von Ende 2017 bis Anfang 2020 und auch seit Jahresbeginn nicht ausüben. Zum ersten Juli trat Vierl nun in den Ruhestand ein. Er lebt mit seiner Frau im Landkreis Schwandorf und hat zwei erwachsene Kinder.

Werdegang EPHKin Sabine Roidl

Roidl begann ihre Polizeikarriere im Oktober 1989 beim Bayerischen Landeskriminalamt in München und startete im März 1990 als sogenannte „Direkteinsteigerin“ in den gehobenen Polizeivollzugsdienst, mit dem Studium in Fürstenfeldbruck. Nach dem erfolgreichen Abschluss war Roidl beim Landeskriminalamt im Bereich der Prävention tätig. Im Juli 1995 wechselte sie zum damaligen Polizeipräsidium Niederbayern/Oberpfalz und war in elf Jahren unter anderem Beauftragte für Frauen und Kinder und in diversen bayern- und deutschlandweiten sowie internationalen Arbeitsgruppen und Projekten tätig. Als Expertin für den Bereich Menschenhandel nahm Roidl an Sitzungen des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages teil. Im Rahmen des Personalauswahlprogramms für das Spitzenamt der dritten Qualifikationsebene (ehemals gehobener Dienst), war sie als stellvertretende Leiterin bei der Verkehrspolizei Amberg und für die organisierte Kriminalität beim Polizeipräsidium Niederbayern/Oberpfalz tätig. Ab August 2006 folgte eine dreijährige Abordnung zum Polizeipräsidium München als Leiterin der Zentralstelle HEADS. HEADS steht für Haft-Entlassenen-Auskunfts-Datei-Straftäter und wurde zur damaligen Zeit neu eingerichtet. Während einer vierjährigen Sonderbeurlaubung war Roidl ab August 2009 als Leiterin des Büros des CSU-Generalsekretärs in der CSU-Landesleitung beschäftigt. Es folgten vielseitige Verwendungen. Im Planungsstab für den G7 Gipfel welcher 2015 stattgefunden hat, stellvertretende Dienststellenleiterin der Polizeiinspektion Weiden und auch bei der Kriminalpolizei mit Zentralaufgaben Oberpfalz. Bereits im April war Roidl kommissarische Leiterin der Polizeiinspektion Nabburg, da Vierl aus gesundheitlichen Gründen pausieren musste. Im Oktober 2020 übernahm sie die Leitung des Präsidialbüros beim Polizeipräsidium Oberpfalz und war dort bis Februar 2023 tätig. Seit 1. März 2023 leitet Sabine Roidl die Polizeiinspektion Nabburg. Sie lebt zusammen mit ihrem Mann im Landkreis Schwandorf.