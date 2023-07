Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken un der Staatsanwaltschaft Coburg

NORDHALBEN, LKR. KRONACH. Am Montagabend kam es in einer Asylbewerberunterkunft in Nordhalben zu einem heftigen Streit zwischen zwei Männern. Dabei stach einer der beiden mit einem Messer zu. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg erging Haftbefehl.

Am Montag, den 03.07.2023, gegen 21 Uhr gerieten in der Unterkunft Thomasmühle zwei marokkanische Staatsangehörige in Streit. Während der folgenden Schlägerei zog der Jüngere (29) ein Messer und verletzte seinen 32-jährigen Kontrahenten am Hals. Die eingesetzten Polizeistreifen konnten den 29-Jährigen widerstandslos festnehmen.

Der Geschädigte erlitt eine Schnittverletzung, konkrete Lebensgefahr bestand jedoch nicht. Der Mann konnte das Krankenhaus noch in der Nacht wieder verlassen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg erließ der zuständige Richter am Dienstagnachmittag Haftbefehl wegen versuchten Totschlags gegen den 29-Jährigen. Er wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.