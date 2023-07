FÜRTH. (780) Am heutigen Dienstagmorgen (04.07.2023) ereignete sich auf der Ronhhofer Brücke (A 73) ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Die Verkehrspolizei bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 08:45 Uhr befuhr der Fahrer eines dunkelblauen Skoda Supberb die A 73 in Fahrtrichtung Erlangen. An der Ausfahrt Ronhof verließ er die Autobahn und reihte sich auf der linken Spur ein um in die Seeackerstraße einzubiegen.

Der Fahrer eines weißen Audi Q5 stand zu diesem Zeitpunkt ebenfalls an der Ampel auf der Ronhofer Brücke und wollte die Seeackerstraße geradeaus in Richtung Knoblauchsland überqueren.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Fahrer des Skoda erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer des Audi blieb unverletzt.

Beide Verkehrsteilnehmer geben an, bei Grünlicht in die Kreuzung eingefahren sein. Daher bittet die Verkehrspolizei Fürth um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0911/973997-115



