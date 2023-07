STEINGADEN, LKR. WEILHEIM-SCHONGAU. Am vergangenen Sonntag, 02. Juli 2023, wurde in Steingaden an einem landwirtschaftlichen Anwesen ein Benzinkanister vorsätzlich in Brand gesetzt. Dabei entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Ein 67-Jähriger wurde unter dringendem Tatverdacht festgenommen. Die Kriminalpolizei Weilheim übernahm unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II die Ermittlungen.

Am Abend des 02. Juli 2023, gegen 20:20 Uhr, wurde von einem landwirtschaftlichen Anwesen in Steingaden ein explodierter Benzinkanister mitgeteilt.

Die eingesetzte Feuerwehr sowie die Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Schongau stellten tatsächlich einen verpufften Benzinkanister fest. Dieser war vor einer Scheune abgestellt, vorsätzlich in Brand gesetzt worden und verursachte einen Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich am Scheunentor.

Glücklichen Umständen ist es zu verdanken, dass es zu keinem Großbrand gekommen ist. Verletzt wurde niemand.

Noch am Sonntag übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Weilheim die ersten Untersuchungen zur Brandstiftung. Die weiteren Ermittlungen werden inzwischen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II vom Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim geführt.

Am frühen Morgen des 03. Juli 2023 wurde ein 67-Jähriger unter dringendem Tatverdacht von Beamten der Polizeiinspektion Schongau festgenommen. Dieser wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft am 04. Juli 2023 dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher die Unterbringung in eine Psychiatrie anordnete.