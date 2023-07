REGENSTAUF, LKR. REGENSBURG. Am 3. Juli 2023 kam es in Regenstauf zu mehreren Bränden. Es wurde ein 18-jähriger Tatverdächtiger festgenommen. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus.

Gegen 20:30 Uhr zündete ein bis dahin Unbekannter zunächst Mülltonnen sowie Hecken und im Anschluss ein Pfandflaschen-Depot eines Regenstaufer Getränkemarkes an. Die Streifenbesatzungen konnten nach Alarmierung einen weiteren Brand bei einem leerstehenden Gebäudekomplex in unmittelbarer Nähe feststellen. Das Feuer griff hier auf den Dachstuhl des Nebengebäudes über.

Die polizeilichen Ermittlungen der Polizeiinspektion Regenstauf führten zu einem 18-jährigen Mann. Letztendlich gelang es den eingesetzten Streifenbesatzungen aufgrund umfangreicher Fahndungs- und Suchmaßnahmen den Tatverdächtigen kurz vor Mitternacht festzunehmen. Dieser befindet sich momentan in einer Fachklinik. Der entstandene Schaden wird nach aktuellem Ermittlungstand auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Das Regensburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen und sicherte die Spuren an den Brandorten. Der 18-jährige deutsche Mann muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen vorsätzlicher Brandstiftung verantworten.