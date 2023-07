1086. Öffentlichkeitsfahndung nach namentlich unbekannten Täter nach Geldwäschedelikt – Bayernweit

Der namentlich derzeit noch unbekannte Täter eröffnete Ende des Jahres 2022 und Anfang des Jahres 2023 unter missbräuchlicher Verwendung und Manipulation einer Mehrzahl von fremden Ausweisdokumenten eine Mehrzahl von Konten bei Kreditinstituten. Dabei nutzte er das Video-Identifizierungsverfahren.

Auf diesen Konten gingen im genannten Zeitraum diverse Überweisungen verschiedener Personen ein, die auf Konten von Dritten weitergeleitet wurden. Die Gesamtsumme der eingegangenen Überweisungen beläuft sich nach derzeitigem Ermittlungsstand auf einen hohen fünfstelligen Betrag. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass die Überweisungen von Dritten mittels der Begehung von Straftaten veranlasst wurden.

Dem Täter liegen daher mehrere Fälle der vorsätzlichen Geldwäsche und des Veränderns von amtlichen Ausweisen zur Last (§§ 261, 273, 52, 53 StGB).

Bei den für die Öffentlichkeitsfahndung ausgewählten Fotos handelt es sich um Screenshots aus den Video-Identifizierungsverfahren. Ihre Verwendung wurde durch Beschluss der zuständigen Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts München auf Antrag der Staatsanwaltschaft München I angeordnet.

Das Kommissariat 75 (Wirtschaftskriminalität) hat die Ermittlungen übernommen.



Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zu der Person geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 75, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Diese genannten Fotos können unter diesem Link: https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/unbekannte-straftaeter/051377/index.html aufgerufen werden.

1087. Einbruch in Kindergarten – Garching b. München

Im Tatzeitraum Freitag, 30.06.2023, 16:00 Uhr, bis Montag, 03.07.2023, 07:15 Uhr, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in einen Kindergarten ein.

Dort entwendeten die Täter Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt mit der Tatbeute.

Eine Angestellte des Kindergartens entdeckte den Einbruch am Montagvormittag und verständigte die Polizei. Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Einsteinstraße, Röntgenstraße und Lise-Meitner-Weg, Lehrer-Stieglitz-Straße (Garching b. München) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1088. Einbruch in veterinäre Einrichtung – Maxvorstadt

In der Zeit von Donnerstag, 29.06.2023, 14:00 Uhr, bis Freitag, 30.06.2023, 12:00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer veterinären Einrichtung.

Dort durchsuchten sie die Räume und flüchteten im Anschluss ohne Tatbeute.

Die Spurensicherung der Münchner Kriminalpolizei war vor Ort und führte umfangreiche Maßnahmen durch.

Das Kommissariat 45 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Königinstraße, Veterinärstraße und Kaulbachstraße (Maxvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 45, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1089. Festnahme eines Tatverdächtigen nach drei Kellereinbrüchen – Pasing

Bereits am Freitag, 30.06.2023, zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr, brach ein zu diesem Zeitpunkt noch unbekannter Täter in drei Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in Pasing ein.

Am Montag, 03.07.2023, konnte nach intensiven Ermittlungen ein 48-jähriger Tatverdächtiger mit Wohnsitz in München festgenommen werden. Nach Abschluss aller notwendigen polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) führt weiterhin die Ermittlungen.

1090. Verbotenes Kraftfahrzeugrennen mit Zusammenstoß von Pkw und Fußgänger; eine Person schwer verletzt – Milbertshofen

Am Montag, 03.07.2023, gegen 20:40 Uhr, wurde die Münchner Polizei den Notruf 110 informiert, dass im Bereich der Riesenfeldstraße ein Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten passiert ist. Eine Person soll verletzt sein. Unverzüglich wurden mehrere Streifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Die verständigten Streifen konnten vor Ort eine Gruppe Jugendlicher feststellen. Es stellte sich heraus, dass ein 17-Jähriger mit Wohnsitz in Fürstenfeldbruck mit einem Audi Pkw und ein 17-Jähriger mit Wohnsitz in München ebenfalls mit einem Audi Pkw mehrfach die Riesenfeldstraße in wechselnden Fahrtrichtungen befahren hatten. Auf dem Beifahrersitz des Pkw mit dem 17-Jährigen aus Fürstenfeldbruck befand sich ein 18-Jähriger mit Wohnsitz in München.

Nach aktuellem Ermittlungsstand fuhren die zwei Pkw als Mutprobe aufeinander zu, um kurz vor einem möglichen Zusammenstoß abzubremsen oder auszuweichen. Im Bereich der Unfallstelle befand sich eine zugehörige Personengruppe auf der Fahrbahn vor der dortigen Leitplanke. Beim Ausweichen nach links des 17-Jährigen aus Fürstenfeldbruck kollidierte der Pkw mit einem 18-Jährigen mit Wohnsitz in München, welcher am Fahrbahnrand stand. Die übrigen Personen aus der Gruppe konnten sich durch einen Sprung über die Leitplanke, unverletzt aus dem Gefahrenbereich retten.

Durch den Zusammenstoß wurde der 18-Jährige schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Der Pkw und die Leitplanke wurden leicht beschädigt, der zweite Pkw blieb unbeschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es im Rahmen der Unfallaufnahme nicht.

Gegen die Fahrer wurden u.a. Verfahren wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennen und Körperverletzung eröffnet.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1091. Brand von zwei Pkw – Au

Am Dienstag, 04.07.2023, gegen 02:40 Uhr, teilte ein Passant über den Polizeinotruf mit, dass im Bereich der Eduard-Schmid-Straße ein Pkw in Brand steht. Sofort wurde die Münchner Feuerwehr informiert, die zum Einsatzort ausrückte und auch Einsatzkräfte der Münchner Polizei wurden zu der Örtlichkeit geschickt.

Vor Ort konnte festgestellt werden, dass der brennende Pkw an einer Ladesäule angeschlossen war. Ein Pkw, der dahinter geparkt und an der Ladesäule angeschlossen war, stand ebenfalls in Flammen.

Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht und beide Fahrzeuge von der Ladesäule getrennt.

An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden und die Ladesäule musste abgeschaltet werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Brände durch eine vorsätzliche Brandstiftung ausgelöst wurden. Die Fahndung im Umfeld des Tatortes erbrachte keine Hinweise auf mögliche Täter.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 13 (Branddelikte).



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Eduard-Schmid-Straße und Mariahilfstraße (Au) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.