NÜRNBERG. (778) Am Montagnachmittag (03.07.2023) gebärdete sich ein Mann im Rahmen einer Kontrolle in der Innenstadt zunächst aggressiv und entkleidete sich daraufhin in aller Öffentlichkeit. Beamte nahmen ihn in Gewahrsam.



Gegen 17:00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte einen 50-Jährigen, da dieser, bei Erblicken der Streife, in aggressiver Art und Weise auf diese zuging und herumschrie.

Der Mann entleerte zudem seine Hosentaschen und warf deren Inhalt ziellos um sich.

Zeitgleich kamen mehrere Passanten auf die Beamten zu und teilten mit, dass sich der Mann zuvor in unsittlicher Art und Weise gezeigt haben soll.

Der 50-Jährige entfernte sich unterdessen einige Meter von der Streifenbesatzung um dann unvermittelt seine Hose nebst Unterwäsche herunterzuziehen und sich den Passanten auf dem gut frequentierten Hallplatz zu präsentieren. Danach zog er seine Hose wieder nach oben, legte sich auf den Boden und ließ sich widerstandslos fesseln.

Die Beamten nahmen den Beschuldigten mit zur Dienststelle. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,5 Promille. Der 50-Jährige verbrachte die Abendstunden in der Zelle und muss sich zudem in einem Ermittlungsverfahren wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses verantworten.



Erstellt durch: Janine Mendel