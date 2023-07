ERLABRUNN, LKR. WÜRZBURG. Am vergangenen Donnerstag wurde eine verletzte Person auf dem Gehweg am Mainufer auf Höhe Erlabrunn aufgefunden. Nachdem sich die Polizei mit einem Zeugenaufruf an die Bevölkerung gewandt hat, stehen die Personalien des Mannes inzwischen fest.

Wie bereits berichtet, wurde der Integrierten Leitstelle am Donnerstagmorgen, gegen 05:45 Uhr, eine verletzte Person in Erlabrunn gemeldet. Der Mann konnte durch eine Polizeistreife und den Rettungsdienst angetroffen werden. Aufgrund seiner schweren Verletzungen, die möglicherweise durch einen Sturz verursacht worden sind, wurde er umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert.

Da die Personalien des Mannes nicht bekannt waren, hat sich die Polizeiinspektion Würzburg-Land auch an die Bevölkerung gewandt. Inzwischen stehen die Personalien des Mannes fest, sodass Angehörige verständigt werden konnten.