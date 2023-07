DEGGENDORF. Am 03.07.2023 wurde in ein Schnellrestaurant in der Graflinger Straße gegenüber dem Gelände einer Autovermietung eingebrochen. Der oder die Täter konnten unerkannt, jedoch ohne Beute flüchten.

Mitarbeiter bemerkten bei Öffnung des Restaurants gegen 05.20 Uhr den Einbruch und riefen den polizeilichen Notruf. Ersten polizeilichen Erkenntnissen nach verschaffte sich der oder die bislang unbekannten Täter über den hinteren Bereich gewaltsam Zutritt zum Gebäude und damit zu den Büroräumlichkeiten. Dort machte er oder sie sich an einem Tresor zu schaffen, jedoch ohne Erfolg. Somit entstand zwar kein Beuteschaden, jedoch ein Sachschaden im Bereich eines mittleren 4-stelligen Eurobetrages.

Zeugenaufruf:

Die Ermittlungen zum Einbruch wurden von der Kriminalpolizeistation Deggendorf übernommen. Im Rahmen derer bitten die Ermittler Personen, die sachdienlichen Hinweise wie Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen zum Einbruch in den frühen Morgenstunden des 03.07.2023 im Bereich der Graflinger Straße machen können, sich unter der 0991/3896-0 zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 04.07.2023, 11.00 Uhr