KÖßLARN, LKR. PASSAU. Am 04.07.23, gg. 06.25 Uhr kam es auf der Kreisstraße 72 bei Thanham zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen dem Fahrer eines Kleinkraftrades und einem Pkw-Fahrer.

Der Fahrer des Kleinkraftrades fuhr die Gemeindeverbindungsstraße von Enthof in Richtung Thanham. Nach derzeitigem Sachstand bog der Fahrer des Kleinkraftrades anschließend an der Kreuzung der PA 72 nach links in Richtung Langwinkl ab und übersah hierbei einen aus Richtung Langwinkl kommenden Pkw und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Das Kleinkraftrad wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes von der Fahrbahn geschleudert und fing Feuer. Der Fahrer des Kleinkraftrades wurde schwer verletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt ca. 6500 Euro. Die Feuerwehren Thanham, Bayerbach und Kößlarn waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort und sicherten die Unfallstelle ab.

