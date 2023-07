A9, PEGNITZ. Ein 25-jähriger Mann wurde am Dienstagmorgen auf der A9 von einem Fahrzeug erfasst. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Die Verkehrspolizei Bayreuth klärt die genauen Umstände des Unfalls.



Am frühen Dienstagmorgen, gegen 3 Uhr, prallte ein Dacia aus ungeklärter Ursache mehrfach gegen die Leitplanke auf Höhe der Rastanlage Fränkische Schweiz in Fahrtrichtung München. Dabei verteilten sich Fahrzeugteile auf mehreren Fahrstreifen. Ein weiterer Fahrzeugführer beschädigte sein Fahrzeug an diesen Teilen. Anschließend trat der 25-jähriger Fahrer des ersten Fahrzeuges auf die Fahrbahn und wurde von einem Volvo mit schwedischer Zulassung erfasst. Polizei und Rettungskräfte konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Insassen des Volvos, eine schwedische Familie, erlitten einen Schock. Sie blieb jedoch unverletzt.



Die Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth musste für die Unfallaufnahme die Fahrbahn in südlicher Richtung für mehrere Stunden sperren. Die Staatsanwaltschaft bestellte einen Gutachter an die Unfallstelle, ein Polizeihubschrauber unterstützte durch Luftaufnahmen. Die genaue Unfallursache ist nun Teil der laufenden Ermittlungen.