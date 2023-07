GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Im Biergarten eines Restaurants in Garmisch-Partenkirchen wurde am späten Montagabend, 3. Juli 2023, ein Holztisch in Brand gesetzt. Durch das beherzte Eingreifen eines Anwohners, der die Flammen löschte, konnte Schlimmeres verhindert werden. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt wegen Brandstiftung und bittet dabei auch um Hinweise möglicher Zeugen.

Ein Anwohner hatte am Montagabend gegen 23.30 Uhr bemerkt, dass ein Holztisch im Biergarten eines Restaurants in der Zugspitzstraße brannte und hatte beherzt Löschversuche unternommen. Dem Eingreifen des Mannes ist es wohl zu verdanken, dass Schlimmeres verhindert wurde, denn der brennende Tisch stand nahe an der Fassade des historischen Gebäudes. Der Sachschaden fällt deshalb mit etwa 500 Euro gering aus. Das Restaurant war an dem Tag geschlossen.

Die Polizeibeamten stellten anschließend fest, dass der Tisch mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einem Brandbeschleuniger in Brand gesetzt worden war und deshalb von vorsätzlicher Brandstiftung ausgegangen werden muss. Die weitere Sachbearbeitung in dem Fall führt deswegen die Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen. Parallel zu den eigenen Untersuchungen bitten die Ermittler auch um Hinweise möglicher Zeugen:

Wer konnte am Montagabend (03.07.2023) in der Zeit gegen 23.30 Uhr oder davor im Bereich des Biergartens / Restaurants in der Zugspitzstraße 3 in Garmisch-Partenkirchen Wahrnehmungen machen, die mit der Brandstiftung in Verbindung stehen könnten?

Wer kann der Kriminalpolizei sonstige Hinweise in dem Fall geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen unter der Telefonnummer (08821) 917-0 zu melden.