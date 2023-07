BAYREUTH. Aktivisten der sogenannten „Letzten Generation“ haben am Montagabend auf dem Wittelsbacher Ring demonstriert. Dabei haben sie sich zum Teil auf der Fahrbahn festgeklebt und den Verkehr kurzzeitig blockiert.



Gegen 17.00 Uhr protestierten insgesamt sieben Aktivisten auf dem Wittelsbacher Ring auf der Höhe der Friedrichstraße. Fünf der Aktivisten

klebten sich hierzu auf die Fahrbahn und blockierten so den Verkehr. Beamte der Bayreuther Polizei leiteten diesen kurzzeitig um

und lösten die Demonstranten mit Unterstützung von Feuerwehr und Rettungsdienst von der Straße. Die Anhänger der „Letzten Generation“

mussten durch Polizisten von der Fahrbahn getragen werden. Die blockierenden Personen erwartet jeweils eine Anzeige wegen Nötigung.



Ein Autofahrer war mit dem Protest nicht einverstanden und nahm ein Transparent kurzzeitig an sich. Auch gegen ihn wird nun ermittelt.