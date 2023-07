ASCHAFFENBURG. Am Montagnachmittag haben fünf Personen die Hanauer Straße auf Höhe Mainaschaff blockiert. Drei Personen klebten sich hierbei an der Fahrbahn fest und mussten in der Folge durch die Polizei hiervon gelöst werden.

Gegen 16.30 Uhr gingen die ersten Mitteilungen bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken ein, wonach mehrere Personen die Hanauer Straße (Verlängerung der Bundesstraße B8) in Fahrtrichtung Stadtgebiet Aschaffenburg blockieren würden. Die rasch vor Ort befindlichen Beamtinnen und Beamten der Aschaffenburger Polizei stellten insgesamt fünf Personen fest, welche sich auf der Fahrbahn befanden. Drei Personen hiervon hatten sich bereits an der Fahrbahn festgeklebt.

Die Einsatzkräfte geleiteten zwei Teilnehmer der nicht angemeldeten Versammlung von der Fahrbahn. Drei Teilnehmer, die sich bereits an der Fahrbahn festgeklebt hatten, wurden durch speziell geschulte Polizeibeamte mit geeigneten Lösungsmitteln von der Straße gelöst. Um 17.45 Uhr wurde der Bereich wieder freigegeben.

Die zwei stadteinwärts führenden Spuren der Hanauer Straße waren durch die Aktion zeitweise blockiert, wodurch es auch zu Rückstau bis zur Anschlussstelle Kleinostheim kam. Im weiteren Verlauf wurde der Verkehr durch die Einsatzkräfte über die Gegenfahrbahn an der Örtlichkeit vorbeigeführt. Mitarbeiter der Autobahnmeisterei organisierten eine Ableitung im Bereich der Anschlussstelle.

Neben der Polizei waren auch Feuerwehr und die Autobahnmeisterei im Einsatz. Gegen die fünf Personen wurden nun Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Nötigung eingeleitet.