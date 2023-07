1085. Widerruf der Vermisstenfahndung nach zwei 6-jährigen Jungen – Maxvorstadt

- siehe Medieninformation vom 03.07.2023, Nr. 1084

Wie bereits berichtet wurden seit Montag, 03.07.2023, 11:50 Uhr, zwei 6-jährige Jungen von einem Spielplatz in der Münchner Blutenburgstraße vermisst.

Gegen 18:00 Uhr am selben Tag konnten beide wohlbehalten von Einsatzkräften in einem Supermarkt in Berg am Laim angetroffen und ihren Eltern übergeben werden.