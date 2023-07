1278 – Einbruch in Gaststätte

Innenstadt – In der Zeit von Samstag (01.07.2023), gegen 22.00 Uhr bis Sonntag (02.07.2023), gegen 11.00 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Perzheimerstraße ein. Der oder die bislang unbekannten Täter entwendeten Zigaretten und Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810.

1279 – Ärger vor Nachtclub

Lechhausen – Am gestrigen Sonntag (02.07.2023) kam es zwischen einem 19-Jährigen und einem 18-Jährigen zu einer körperlichen Auseinandersetzung im Partnachweg.

Gegen 05.30 Uhr wurde der Polizei eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen mitgeteilt. Vor Ort stellte sich heraus, dass der 19-Jährige und der 18-Jährige in Streit gerieten und sich anschließend ins Gesicht schlugen. Beide Männer wurden anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen die beiden 19- und 18-Jahre alten Männer.

1280 – E-Scooter geklaut

Lechhausen – In der Zeit von Samstag (01.07.2023), gegen 20.00 Uhr bis Sonntag (02.07.2023), 14.30 Uhr entwendeten ein oder mehrere unbekannte Täter einen E-Scooter in der Breslauer Straße. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

1281 – Auseinandersetzung

Pfersee – Am gestrigen Sonntagabend (02.07.2023) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 13-Jährigen und fünf bislang unbekannten Personen in der Färberstraße.

Gegen 20.00 Uhr befand sich der 13-Jährige auf einem Schulgelände. Eine bislang unbekannte Person kam hinzu, beleidigte den 13-Jährigen zuerst und entfernte sich wieder. Kurze Zeit später kam er mit vier weiteren bislang unbekannten Personen zurück. Anschließend kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei zwei bislang Unbekannte den 13-Jährigen schlugen und ihn bedrohten. Danach entfernten sich die fünf bislang Unbekannten. Die Personen konnten trotz umgehender Fahndung nicht mehr festgestellt werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610.

1282 – Wilde Rangelei im Taxi

Innenstadt – Am gestrigen Sonntag (02.07.2023) kam es in einem Taxi zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Männern in der Karlstraße. Hierbei wurde ein 53-Jähriger und im weiteren Verlauf ein Polizeibeamter leicht verletzt.

Gegen 05.45 Uhr kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 19-Jährigen und dem 53-jährigen Taxifahrer. Anschließend schlug der 19-Jährige auf dem 53-Jährigen ein. Hierbei unterstützte ihn ein 20-Jähriger, der ursprünglich als Passant hinzukam. Der Taxifahrer wehrte sich gegen den Angriff und schlug ebenfalls zurück.

Der 19-Jährige flüchtete anschließend, konnte aber im Rahmen der Fahndung von einer Polizeistreife gestoppt werden. Bei der Kontrolle sprachen ihm die Beamten einen Platzverweis aus, dem der 19-Jährige nicht nachkommen wollte. Schließlich ging er auf einen Polizeibeamten los, beleidigte sie mehrfach und musste schließlich gefesselt werden. Er verbrachte die Nacht dann im Polizeiarrest.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Tätlichen Angriffs auf Vollzugsbeamte und Körperverletzung.