WÜRZBURG / ZELLERAU. Ein bislang Unbekannter hat am Freitag aus einem versperrten Fahrzeug Wertgegenstände entwendet. Der Beuteschaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro.

Der Unbekannte öffnete in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 18:30 Uhr auf unbekannte Weise die Beifahrertüre eines geparkten VW in der Saalgasse. Aus dem Fahrzeug nahm der Dieb unter anderem eine Tasche, einen Koffer, einen Rucksack und elektronische Gegenstände an sich. Der Beuteschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Würzburg unter Tel. 0931/457-1732 in Verbindung zu setzen.