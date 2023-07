ILLERTISSEN. Von Sonntag auf Montag kam es in einem Verbrauchermarkt in Buch bei Illertissen zu einem Einbruchsdiebstahl.

Am Montagmorgen wurde der Polizei bekannt, dass eine bislang unbekannte Täterschaft sich zunächst durch das Aufhebeln eines Fensters Zutritt zum Inneren des Gebäudes verschaffte, wo sie es auf einen in den Büroräumlichkeiten befindlichen Tresor abgesehen hatte. Mithilfe diverser Werkzeuge gelang es, diesen zu öffnen und Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich zu entwenden. Außerdem entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro.

Aufgrund der komplexen Spurenlage konnte durch die eingesetzten Polizeikräfte der Polizeiinspektion Illertissen zunächst nicht ausgeschlossen werden, dass auch Sprengstoff bei der Öffnung des Tresors zum Einsatz kam. Aus diesem Grund wurde das Technische Sonderkommando des Bayerischen Landeskriminalamts hinzugezogen, welche den Verdacht jedoch schnell ausräumen konnte.

Zwischenzeitlich wurden die Ermittlungen durch die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm aufgenommen. Neben ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen fand auch eine umfangreiche Spurensicherung am Tatort statt. Zeugen, die in der Zeit von Sonntag, 10:00 Uhr, bis Montag, 07:30 Uhr, verdächtige Beobachtungen in 89290 Buch, Unterrother Straße machen konnten, werden gebeten, sich direkt an die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm (Tel.: 0731/8013-0) zu wenden.

