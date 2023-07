KAUFBEUREN. Am 30.06.2023 kam es in Kaufbeuren zu einem Betrug mit einem hohen finanziellen Schaden. Unbekannte Täter gaben sich als vermeintliche Polizeibeamte und Staatsanwälte aus und erlangten so einen fünfstelligen Betrag.

Was ist passiert?

Eine 54-jährige Frau erhielt am Freitag den 30.06.2023, gegen 13:00 Uhr, einen Anruf von bislang unbekannten Tätern. Diese gaben sich als Polizeibeamte aus und teilten der Geschädigten mit, ihr Sohn habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Ein angeblicher Staatsanwalt bestätigte die Angaben und erklärte, dass eine Untersuchungshaft nur durch die Zahlung einer Kaution abgewendet werden kann.

Die Geschädigte hob bei einer Bank im Stadtgebiet Bargeld ab und übergab gegen 14:45 Uhr eine fünfstellige Summe an einen unbekannten Abholer am Kriegerdenkmal „Nackter Mann“ in der Schraderstraße. Der Geldabholer wurde von der Geschädigten wie folgt beschrieben. Er sei zwischen 50 und 60 Jahre alt, etwa 170cm groß, hatte graue Haare und trug eine Brille sowie eine FFP2-Maske. Die Kriminalpolizei Kaufbeuren ermittelt und bittet Zeugen, welche etwas Verdächtiges gesehen haben, oder Angaben zu dem beschriebenen Täter machen können, sich unter der Telefonnummer 08341/933-0 zu melden.

Wie hoch sind die Schadenssummen?

Im Jahr 2022 wurden bei den Beamtinnen und Beamten im Polizeipräsidium 779 Taten zur Anzeige gebracht. Von diesen 779 Taten verliefen 29 erfolgreich. Dabei erbeuteten die Täter im vergangenen Jahr 1.868.000 Euro. Der höchste Schaden in einem einzelnen Fall betrug 600.000 Euro.

Wie gehen die Täter vor?

„Ihr Sohn/ihre Tochter hat einen tödlichen Unfall verursacht!“ Bei dieser Abwandlung des Enkeltrick-Anrufes fordert der Anrufer Geld im Namen eines Verwandten, um beispielsweise eine drohende Gefängnisstrafe gegen Kaution abwenden zu können. Auch hier schalten sich falsche Polizisten und Staatsanwälte in die Gespräche ein, um die Glaubwürdigkeit zu erhöhen. Weiter werden den Geschädigten Rufnummern angezeigt, welche ein behördliches Gegenüber suggerieren sollen. Dies ist möglich durch das sogenannte „Caller ID Spoofing“. Bei dieser Methode kann der Betrüger dem kontaktierten Opfer eine seriöse Telefonnummer vortäuschen, damit die wirkliche Nummer nicht mehr nachvollzogen werden kann. Zudem soll der Anschein erweckt werden, dass eine existente Behörde oder Stelle anruft.

Wie können Sie reagieren?

Sollten Sie einen Anruf mit einer Schocknachricht erhalten, in Folge dessen das Gegenüber die Bereitstellung einer Kaution fordert, entgegnen Sie diesem mit Misstrauen. Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

Kontaktieren Sie die betroffenen verwandten Personen, um den Wahrheitsgehalt der Schocknachricht zu überprüfen. Geben Sie keinesfalls telefonische Auskunft über Ihre Vermögenswerte und besprechen Sie Geldforderungen unbedingt vorher mit weiteren Angehörigen. Sollten Sie bereits in der Vergangenheit Opfer eines Schockanrufs geworden sein, so zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Nur so kann die Polizei Tatzusammenhänge erkennen und künftige Ermittlungserfolge generieren.

Abschließend bittet die Polizei Sie eindringlich, dieses Phänomen mit Verwandten, Bekannten und Nachbarn zu besprechen. (PP Schwaben Süd/West)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).