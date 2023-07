SÜDLICHES OBERBAYERN. Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd führten am Samstag, 1. Juli 2023, Motorradkontrollen im großen Rahmen durch. In den Bereichen Rossfeld Panorama Straße und dem Sudelfeld wurden dabei insgesamt vier stationäre Kontrollstellen betrieben, zusätzlich überwachten mehrere zivile Videomotorräder das Verkehrsgeschehen. Die Beanstandungsquote fiel leider sehr hoch aus.

Die Kontrollen fanden am Samstag von 11.00 bis 17.00 Uhr im Rahmen einer „Sicherheitskooperation Motorrad“ statt. Die oberbayerischen Kontrollkräfte wurden dabei von Kolleginnen und Kollegen aus ganz Bayern sowie Baden-Württemberg und Hessen unterstützt.

War zu Beginn wetterbedingt speziell am Rossfeld noch wenig Motorradverkehr zu verzeichnen, änderte sich dies rasch und es gab für die Kontrollkräfte mehr und mehr zu tun. In der Tagesbilanz wurden bei der Kontrollaktion insgesamt 314 Kraftfahrzeuge kontrolliert. Mit 155 beanstandeten Kfz war die Beanstandungsquote von 49 Prozent erschreckend hoch. In drei Fällen wurden Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Kennzeichenmissbrauchs eingeleitet. Gegen 57 Fahrzeugführer werden Verfahren wegen Verkehrsordnungswidrigkeiten geführt. Hiervon gehen alleine 35 Fälle auf Manipulationen an Fahrzeugen zurück, welche zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. 95 Fahrzeugführer wurden vor Ort verwarnt.

An der Kontrollstelle in Berchtesgaden-Oberau wurde beispielsweise gegen 16.25 Uhr eine Harley-Davidson aufgrund diverser Manipulationen am Motorrad direkt vor Ort aus dem Verkehr gezogen. Neben einer veränderten Auspuffanlage waren u.a. ein illegaler Scheinwerfer und ein Luftfahrwerk verbaut. Jedoch fehlte dem Luftfahrwerk der Tiefenanschlag, und so konnten die Radabdeckung und Teile des Rahmens am Hinterreifen schleifen. Der wies bereits erhebliche Schleifspuren auf. Die Maschine verließ die Kontrollstelle auf einem Anhänger und den 49-jährigen österreichischen Motorradfahrer erwartet jetzt ein Bußgeldbescheid in nicht unerheblicher Höhe.

Zuvor war um 15.30 Uhr an einer weiteren Kontrollstelle am Rossfeld die Suzuki eines 52-jährigen tschechischen Besuchers aus dem Verkehr gezogen worden. An dem Motorrad waren die gesamte Bremsanlage sowie der Scheinwerfer unzulässig. Der Fahrer musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von knapp 400 Euro hinterlegen und sich um den Abtransport seines Motorrades kümmern.

Gegen 12.45 Uhr wurde am Sudelfeld die Honda eines 44-jährigen Briten aus dem Verkehr gezogen. Der Fahrer kam augenscheinlich von der Rennstrecke, da die Frontscheinwerfer komplett abgedeckt und der Hinterreifen glatt waren, der Dämpfereinsatz der Auspuffanlage fehlte, eine Bremsanlage ohne Zulassung und eine unzulässige Racing-Fußrastanlage verbaut waren. Nach Hinterlegung einer Sicherheitsleistung in Höhe von über 400 Euro verließ das Motorrad die Kontrollstelle im Transporter.

Im Bereich des Sudelfeldes wurden im Kontrollzeitraum insgesamt 23 Fahrzeugführer wegen überhöhter Geschwindigkeit bzw. verbotswidrigen Überholens beanstandet.