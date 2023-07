REGENSBURG. Am Freitagnachmittag, 30. Juni 2023, berührte ein bislang Unbekannter ein Kind und sprach es auf unsittliche Weise an. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Gegen 17:00 Uhr spielten mehrere Kinder auf dem Kinderspielplatz im Rennweg. Ein bislang Unbekannter kam hinzu und machte hierbei mit. Dabei berührte er einen 11-jährigen Jungen am Körper. Außerdem sprach er ihn unsittlich an. Der Junge handelte absolut richtig und lief davon.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

circa 20 Jahre alt

circa 180 cm groß

helle Hautfarbe

braune, kurze Haare

eher pickeliges Gesicht

sprach deutsch, mit etwas stotternder Aussprache

bekleidet mit einem grauen T-Shirt und blauen Schuhen mit weißer Sohle

Er wurde kurze Zeit später an einem Treppenaufgang beim nahegelegenen Prüfeninger Bahnhof gesehen. Hierbei hielt er sich in der Nähe von zwei Männern auf. Diese beiden sind wichtige Zeugen und können möglicherweise nähere Angaben machen. Sie werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden. Auch alle anderen, die in Zusammenhang mit dem geschilderten Vorfall Angaben machen können, werden gebeten, sich unter dieser Telefonnummer zu melden.