COBURG. Unbekannte stiegen vergangene Woche in ein Mehrfamilienhaus ein und stahlen dort Bargeld. Die Kripo Coburg sucht nach den Einbrechern.

Im Zeitraum von vergangenem Donnerstagmittag bis Sonntagmittag verschafften sich Einbrecher Zutritt in ein Mehrfamilienhaus im Gustav-Hirschfeld-Ring. Sie kletterten auf den Balkon und hebelten die Türe auf. Als Beute fiel den Dieben die Spardose des 57-jährigen Bewohners in die Hände. Diesem fehlt nun Bargeld in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages. Die Ermittler der Kripo Coburg haben den Fall übernommen und suchen nach Zeugen:

Wer hat von Donnerstag bis Sonntag im Bereich der Wohnanlagen zwischen Gustav-Hirschfeld-Ring und Virchowstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Melden Sie sich bei der Kriminalpolizei Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/6450.