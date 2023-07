GEISELHÖRING, LKR. STRAUBING-BOGEN. Am 02.07.2023 gegen 17.40 Uhr wurde der ILS ein Brand eines Gebäudes eines ehemaligen Gewerbebetriebes in der Badstraße mitgeteilt. Durch die alarmierten Feuerwehrkräfte konnte der Brand am leerstehenden Gebäude nach knapp einer Stunde unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung durch den Brand musste das nahegelegene Freibad für kurze Zeit evakuiert werden. Ersten Erkenntnissen nach entstand ein Schaden im hohen fünfstelligen Bereich. Personen wurden nicht verletzt.

Noch vor Ort übernahm die Kriminalpolizeiinspektion Straubing die Ermittlungen zum Brandfall. Diese dauern an. Zum jetzigen Stand der Ermittlungen ist die Brandursache noch unklar.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 03.07.2023, 12.56 Uhr