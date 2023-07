Bei dem Vermissten handelt es sich um den 89-jährigen Philipp, Günther (Rufname), Obmann, der sich vor seinem Verschwinden in einem Hotel in der Menzelstraße aufgehalten hat. Herr Obmann muss das Hotel nach aktuellen Erkenntnissen gegen 15:30 Uhr zu Fuß verlassen haben und gilt seither als vermisst. Der Mann könnte aufgrund einer Erkrankung orientierungslos sein und sich in einer hilflosen Lage befinden. Es gibt aktuell keine Anhaltspunkte wo sich der Gesuchte aufhalten könnte.



Er kann wie folgt beschrieben werden:

ca. 160 cm groß

graue Haare

trägt ein weißes Polohemd, eine graue Hose und einen grünlichen Pullover

Hat auf dem Kopf möglicherweise eine beige Basecap

Ist auf ein Hörgerät angewiesen

Ist altersgemäß gut zu Fuß unterwegs

Wer den Vermissten nach seinem Verschwinden gesehen hat oder Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter Tel. 0971/7149-0 oder dem Polizeinotruf 110 zu melden.