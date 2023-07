Motorradfahrer verunfallt am Riedbergpass

OBERMAISELSTEIN. Am Nachmittag des 02.07.2023 kam es auf dem Riedbergpass zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorrad. Hierbei befuhr ein 20-jähriger Kraftradfahrer den Pass in Fahrtrichtung Obermaiselstein. Im Bereich einer scharfen Linkskurve kam dieser alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte über die Leitplanke, wo er anschließend in einem Tobel zum Liegen kam.. Der schwer verletzte Motorradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber geborgen und in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht.

Während der Unfallaufnahme wurde der Pass für circa eine Stunde durch die Freiwillige Feuerwehr Balderschwang vollständig gesperrt. Die Polizeiinspektion Oberstdorf hat die Ermittlungen bezüglich der Unfallursache aufgenommen.

(PI Oberstdorf)