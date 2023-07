Unfall auf A3 - Pkw stößt gegen Sattelzug - Autofahrer alkoholisiert - niemand verletzt

BISCHBRUNN, LKR. MAIN-SPESSART. Am frühen Samstagmorgen ist es auf der A3 in Fahrtrichtung Süden zu einem Zusammenstoß zwischen einem Skoda und einem Sattelzug gekommen. Die Autobahn musste kurzzeitig gesperrt werden. Die Unfallursache dürfte in der Alkoholisierung des Autofahrers liegen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Gegen 02:00 Uhr überholte der 32-Mann auf einen Lkw, der auf der äußersten rechten Fahrbahn unterwegs war. Beim Wiedereinscheren von der mittleren Fahrbahn auf den rechten Fahrstreifen ist der Skoda schließlich mit einem weiter davor fahrenden Sattelzug kollidiert, an dessen Steuer eine 35-jährige Berufskraftfahrerin saß. Der Skoda-Fahrer verlor in der Folge die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Bankett und kam auf dem Standstreifen zum Stehen. Die Fahrerin des Sattelzugs konnte ihr Fahrzeug kontrolliert zum Stehen bringen.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach Alkoholgeruch bei dem 32-Jährigen. Ein Vortest ergab einen Wert von rund einem Promille. Der Mann musste daher eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde im Rahmen des nun folgenden Strafverfahrens sichergestellt.

Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Auch der Sattelzug konnte nicht mehr weiterfahren und musste abtransportiert werden.

Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Die A3 war kurzzeitig vollgesperrt.

Unfallflucht nach Überholmanöver - Zeugen gesucht

SOMMERKAHL, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Freitagnachmittag musste ein Autofahrer einem entgegenkommenden Pkw ausweichen. Sein Auto wurde dabei beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete im Anschluss unerkannt. Die Polizei Alzenau sucht nun weitere Zeugen des Geschehens.

Um kurz nach 16:00 Uhr war der 63-jährige Toyota-Fahrer mit seinem Auris auf der Staatsstraße 2305 in Fahrtrichtung Schöllkrippen unterwegs. Hierbei kam ihm ein Suzuki Swace entgegen, der offensichtlich gerade ein weiteres Fahrzeug überholte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, lenkte der Fahrer des Toyota sein Fahrzeug nach rechts und geriet dabei auf den Grünstreifen. Dabei wurde das Auto leicht beschädigt. Der mutmaßlich unfallverursachende Suzuki-Fahrer flüchtete im Anschluss, ohne anzuhalten.

Unbeteiligte Verkehrsteilnehmer konnten das Geschehen zwar beobachten, die Polizei Alzenau bittet dennoch weitere mögliche Zeugen, die sich noch nicht bei Polizei zu erkennen gegeben haben, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Motorradspiegel fliegt im Gegenverkehr auf BMW - Fahrer flüchtig - Zeugen gesucht

NIEDERNBERG, LKR. MILTENBERG. Die Polizei Obernburg sucht Zeugen nach einer Unfallflucht, die sich am Samstag zugetragen hat. Der Fahrer eines Motorrades ist einfach weitergefahren, obwohl sein Spiegel gegen einen entgegenkommenden Pkw geflogen ist.

Der blaue 5er BMW war um 18:15 Uhr auf der Staatsstraße von Großwallstadt in Fahrtrichtung Niedernberg unterwegs. Dort kam ein noch unbekannter Motorradfahrer auf einem nicht näher beschriebenen Kraftrad entgegen. Hierbei soll sich ein Spiegel des Motorrades gelöst haben und sei gegen die Fahrzeugfront des BMWs geflogen. Dabei ist Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro entstanden. Der Motorradfahrer hat sich im Anschluss ohne anzuhalten vom Ort des Geschehens entfernt.

Die Obernburger Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Holzzaun beschmiert - Polizei sucht Zeugen

WÖRTH, LKR. MILTENBERG. Passanten haben am späten Samstagmittag Jugendliche beobachtet, als diese einen Zaun besprüht haben. Nun sucht die Polizei Obernburg weitere Zeugen, um die Täter zu ermitteln.

Die beiden Zeugen hatten um 13:40 Uhr drei bis vier junge, männliche Personen auf dem Fußweg in der Pfarrer-Adam-Haus-Straße gesehen und später bemerkt, dass diese offensichtlich gerade einen dortigen Holzzaun mit Farbe beschmiert hatten.

Die Jugendlichen hatten sich nach den Feststellungen in unbekannte Richtung entfernt. Einer der jungen Männer soll ein orangenes T-Shirt getragen haben. Eine nähere Beschreibung liegt nicht vor.

Die Polizei Obernburg hofft auf weitere Zeugen, die Hinweise zur Identität der Täter geben können.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Bereits am vergangenen Wochenende hat ein Unbekannter zwei Reifen an einem Opel Mokka offensichtlich mutwillig zerstochen. Das Fahrzeug stand in der Zeit zwischen dem 24. Juni, 15:00 Uhr, und dem 25.Juni, 06:30 Uhr, in einem Hof im Ritterweg.

ASCHAFFENBURG - INNENSTADT. Am Mittwoch wurde ein schwarzer 3er BMW im Parkhaus in der Löherstraße am Reifen offensichtlich absichtlich am Reifen beschädigt. Das Auto stand zwischen 07:30 Uhr und 16:20 Uhr auf der dritten Ebene.

ASCHAFFENBURG - OBERNAU. Zwischen Freitag, 08:00 Uhr, und Samstag, 08:00 Uhr, haben sich Unbekannte durch einen Maschendrahtzaun gewaltsam Zutritt zu einem Lagerplatz eines Gerüstbauers in der Bollenwaldstraße verschafft. Dort wurden offensichtlich Gerüstteile in noch unbekannter Stückzahl entwendet.

ASCHAFFENBURG - OBERNAU. Am Samstag wurde ein schwarz-grünes Damenrad der Marke Herkules vor dem Netto-Markt in der Maintalstraße entwendet. Der Tatzeitraum lässt sich auf 11:30 Uhr bis 11:40 Uhr eingrenzen.

ASCHAFFENBURG - DAMM. Am Samstag wurde ein geparkter Toyota auf dem LIDL-Parkplatz in der Langen Straße bei einer Unfallflucht beschädigt. Zu dem Zusammenst0ß muss es zwischen 12:15 Uhr und 12:35 Uhr gekommen sein. Der Toyota ist an der hinteren Stoßstange beschädigt.

MESPELBRUNN, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Freitag, 10:00 Uhr, und Samstag, 05:00 Uhr, haben Unbekannte an der Liegewiese am "Haus des Gastes" Sachbeschädigungen begangen. Beschädigt wurden unter anderem eine Fahrradreparatur-Station sowie dortige Sitzgelegenheiten.

LAUFACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Von Freitagabend, 20:00 Uhr, auf Samstagmorgen, 07:15 Uhr, hat ein Unbekannter sich an zwei Pkw in der Bahnhofstraße zu schaffen gemacht. An einem Opel Corsa wurde die Seitenscheibe eingeschlagen und bei einem Mazda die Tür auf unbekannte Weise geöffnet. Entwendet wurde in beiden Fällen nichts.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

KAHL AM MAIN. In der Zeit von 08:00 bis 17:00 Uhr ist am Samstag in der Auestraße ein Mountainbike der Marke Giant gestohlen worden.

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Freitag, 18:00 Uhr, und Samstag, 17:30 Uhr, hat ein Unbekannter die Seitenscheibe eines Sattelzugs offensichtlich mutwillig beschädigt. Das Fahrzeug war in der Röntgenstraße abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

OBERNBURG, OT EISENBACH, LKR. MILTENBERG. Am Freitag wurde zwischen 12:00 Uhr und 14:00 Uhr ein goldfarbener Dacia Duster bei einer Unfallflucht beschädigt. Das Auto stand in der Zeit "Am Lauterbach" am Straßenrand geparkt.

SULZBACH, LKR. MILTENBERG. In der Zeit zwischen Donnerstag, 20:00 Uhr, und Freitag, 17:00 Uhr, wurde das amtliche Kennzeichen eines Anhängers gestohlen. Der Anhänger stand in der Niedernberger Straße. Das Kennzeichen lautet OBB-D201.

ERLENBACH, LKR. MILTENBERG. Zwischen Freitag, 20:40 Uhr, und Samstag, 06:00 Uhr, wurde ein 3er BMW an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Die Polizei geht von Sachbeschädigung aus.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

MILTENBERG. In der Zeit zwischen Freitag, 17:00 Uhr, und Samstag, 09:15 Uhr, haben Unbekannte zwei Sitzbänke im Bereich des Arnouviller Rings mutwillig beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.