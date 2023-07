1074. Zusammenstoß von Radfahrerin mit geöffneter Pkw-Tür, eine Person wird verletzt – Schwabing

Am Freitag 10.06.2023 gegen 21:30 Uhr fuhr eine 57-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad auf dem Radweg der Leopoldstraße. Zur gleichen Zeit parkte dort ein Mercedes Pkw am rechten Fahrbahnrand ein. Der Beifahrer in dem Pkw, ein 18-Jähriger mit Wohnsitz in München, öffnete die Beifahrertür des Fahrzeugs. Die Fahrradfahrerin stieß mit der geöffneten Tür zusammen. Sie wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort ambulant behandelt.

Der 18-jährige Beifahrer wurde wegen einer fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.

Präventionshinweis:

Die Münchner Polizei bittet alle Autofahrerinnen und Autofahrer, daran zu denken, dass sie nach dem Einparken und vor dem Öffnen der Fahrzeugtüren auf den Straßenverkehr und insbesondere auf heranfahrende Fahrradfahrende achten. Durch das plötzliche Öffnen von Fahrzeugtüren kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen für anderer Verkehrsteilnehmer.

Auch der sogenannte Holländer-Griff, ein Öffnen der Tür mit der rechten Hand, wodurch der Oberkörper nach links gedreht wird und ein automatischer Schulterblick erfolgt, kann in solchen Situationen sinnvoll sein.

Der Holländer-Griff gilt natürlich auch seitenverkehrt für den Pkw-Beifahrer, wenn sich ein Radweg direkt neben der Beifahrerseite befindet. In diesem Fall soll der Beifahrer mit der linken Hand die Tür öffnen, damit er beim Öffnen heranfahrende Fahrradfahrende auf dem Radweg im Blick hat.

Bitte weisen Sie auch Ihre Mitfahrerinnen und Mitfahrer beim Aussteigen auf Achtsamkeit hin.

1075. Arbeitsunfall; eine Person wird verletzt – Milbertshofen

Am Samstag 01.07.2023 gegen 08:00 Uhr befand sich ein 38-jähriger Bauarbeiter auf einer Baustelle im Bereich der Christoph-Schmidt-Straße. Dort befand er sich in über drei Metern Höhe auf einer Leiter, wo er Arbeiten ausführen musste. Aus bislang noch nicht geklärter Ursache fiel er dabei zu Boden. Er zog sich mehrere Verletzungen zu.

Der Rettungsdienst wurde alarmiert und der 38-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Eine Streife der Polizeiinspektion 47 (Milbertshofen) nahm den Unfall an der Unfallstelle auf.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs aufgenommen und ob alle gesetzlichen Vorschriften zur Arbeitssicherheit eingehalten wurden.

1076. Fahrradfahrer stößt mit geöffneter Fahrzeugtür zusammen; eine Person wird verletzt – Fürstenried

Am Samstag 01.07.2023 gegen 10:15 Uhr parkte ein 43-Jähriger mit Wohnsitz in München einen BMW-Pkw am rechten Fahrbahnrand der Maxhofstraße ein. Zur gleichen Zeit fuhr auf der Maxhofstraße eine 53-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad. Der 43-Jährige öffnete die Fahrertür um auszusteigen. Dabei stieß die 53-Jährige mit der geöffneten Tür zusammen, wodurch sie auf die Straße stürzte. Bei dem Unfall wurde sie verletzt und sie musste vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Während der Unfallaufnahme durch die Münchner Verkehrspolizei musste die Maxhofstraße komplett gesperrt werden. Er kam zu geringen Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zur Klärung des Unfalls aufgenommen und der 43-Jährige wurde wegen einer fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.

1077. Versuchter Einbruch in Wohnhaus – Au

Am Samstag 01.07.2023 gegen 11:30 Uhr konnte ein Zeuge eine bis dahin unbekannte männliche Person dabei beobachten, wie diese versuchte mit einem Brecheisen eine Haustüre eines Mehrfamilienhauses aufzuhebeln. Auf Ansprache durch Zeugen gab die unbekannte Person an, sich ausgesperrt zu haben und setzte seine Handlungen fort.

Als der Zeuge den Polizeinotruf 110 verständigte konnte er beobachten, wie die unbekannte Person mit ihrer Brechstange in der Hand die Örtlichkeit verließ. Im Rahmen der sofort aufgenommenen Fahndungsmaßnahmen, an denen über fünf Streifen beteiligt waren, konnte ein 24-Jähriger mit Wohnsitz in München im Bereich des Mariahilfplatzes durch die eingesetzten Polizeibeamten als Tatverdächtiger festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Er wurde wegen des versuchten Diebstahls und einer Sachbeschädigung angezeigt. Momentan befindet er sich in der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München und die kriminalpolizeiliche Sachbearbeitung dauert an.

Die Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) des Polizeipräsidiums München.

1078. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad; eine Person leicht verletzt – Haidhausen

Am Samstag 01.07.2023 gegen 18:50 Uhr befuhr ein 42-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Mercedes-Kleintransporter den Karl-Preis-Platz in Richtung stadteinwärts. Zur gleichen Zeit befuhr ein 62-Jähriger mit Wohnsitz in München auf einem Fahrrad die Claudius-Keller-Straße stadtauswärts. Am Karl-Preis-Platz Ecke Rosenheimer Straße kam es zum Zusammenstoß des Pkw und des Fahrrades. Der 62-Jährige stürzte durch die Kollision zu Boden und verletze sich.

Er wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik verbracht. Der 42-jährige Pkw-Fahrer blieb hierbei unverletzt. Die Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß leicht beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme wurde an der Kreuzung die Fahrbahn der Rosenheimer Straße zeitweise komplett gesperrt. Es kam dadurch zu Verkehrsbehinderungen.

Die weiteren Ermittlungen hat die Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums München übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Karl-Preis-Platzes Ecke Rosenheimer Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1079. Verkehrsunfall zwischen zwei PKW; eine Person leicht verletzt – Obersendling

Am Samstag 01.07.2023 gegen 08:00 Uhr befuhr ein 32-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Peugeot Pkw die Boschetsrieder Straße stadteinwärts. Zur selben Zeit befuhr ein 23-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem BMW-Pkw die Aidenbachstraße ebenfalls in stadteinwärtiger Fahrtrichtung. In dem BMW befanden sich noch vier weitere Fahrzeuginsassen.

Der 32-Jährige beabsichtigte nach den ersten Ermittlungen an der Kreuzung nach rechts in die Boschetsrieder Straße abzubiegen. Beim Einfahren in die Kreuzung kollidierten beide Fahrzeuge.

Infolge des Zusammenstoßes kam der Peugeot-Pkw in dem angrenzenden Grünstreifen zum Liegen. Der 32-Jährige wurde verletzt und durch einen Rettungswagen in ein Klinikum verbracht. Der 23-Jährige und die anderen Insassen blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß total beschädigt, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe beträgt über 5.000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen hat die Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums München übernommen.