BURGEBRACH, Lkr. Bamberg. Am Samstagabend legte ein Unbekannter mehrere Brände in einem Waldgebiet nördlich des Ortsteils Manndorf. Die Feuerwehr konnte die Brände löschen. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Ein Unbekannter legte am Samstagabend in einem Waldgebiet nordwestlich von Burgebrach mehrere Brände entlang eines beliebten Wanderweges. Nach Mitteilung einer Zeugin kurz nach 20 Uhr konnte die Freiwillige Feuerwehr insgesamt vier Brandorte im Wald ausmachen. Der Unbekannte hatte es offenbar insbesondere auf Jägerstände abgesehen: An drei Orten wurden diese mutwillig umgeworfen, einer fiel auf den Weg. Zwei Jägerstände wurden versucht in Brand zu setzen. Dadurch gerieten auch zirka 25 Quadratmeter Waldboden und ein angrenzender Wildzaun in Brand. An einer vierten Stelle riss der Täter ein Holzkreuz aus der Verankerung und zündete dies weniger Meter weiter an. Auch hier griff das Feuer auf den umliegenden Waldboden über. Zirka 50 Quadratmeter mussten gelöscht werden. Durch ihr schnelles Eingreifen konnte die Feuerwehr ein weiteres Ausbreiten der Brände verhindern. Der Sachschaden liegt im mittleren vierstelligen Eurobereich.

Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt wegen Brandstiftung und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat am Samstagabend gegen 20 Uhr verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge am oder im Waldgebiet nördlich des Burgebracher Ortsteils Manndorf bemerkt? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bamberg unter Tel.-Nr. 0951/9129-491 entgegen.