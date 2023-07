A70 / WEISMAIN, LKR. LICHTENFELS. Am Samstagnachmittag kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der A70. Ein Auto überschlägt sich. Zwei Personen werden schwer verletzt, eine Person getötet.

Gegen 15:45 Uhr befuhr eine 59-Jährge die A70 in Fahrtrichtung Schweinfurth. Mit im Auto befanden sich eine 70-jährigen Beifahrerin und ein 58-jähriger Mitfahrer. Aus noch ungeklärter Ursache kam das Auto nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch eine an dieser Stelle beginnende Leitplanke wurde es ausgehoben. Das Auto überschlug sich und kam im Straßengraben auf dem Dach zum Liegen. Die Beifahrerin erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Die Fahrerin und der Mitfahrer wurden schwer verletzt. Zu ihrer Erstversorgung kamen neben zwei Notärzten mehrere Rettungswägen vor Ort. Einer der Notärzte wurde mit einem Rettungshubschrauber zur Unfallstelle geflogen. Die Verletzten wurden anschließend mit Rettungswägen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Streifen der Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth wurden bei der Aufnahme durch umliegende Polizeidienststellen unterstützt. Außerdem wurden die Feuerwehren Kulmbach, Schirradorf, Alt- und Neudrossenfeld und Harsdorf hinzugezogen. Zur Unfallaufnahme musste die Autobahn in Fahrtrichtung Schweinfurth für mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde mit Hilfe der Autobahnmeisterei Thurnau und dem THW Kulmbach ausgeleitet.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bayreuth kam ein Gutachter an die Unfallstelle, um die Beamten bei der Klärung der Unfallursache zu unterstützen. Am verunfallten Fahrzeug entstand ein Totalschaden im fünfstelligen Eurobereich.