NEUSTADT B. COBURG, LKR. COBURG. In der Nacht zum Samstag schlugen und traten drei Männer auf einen anderen ein. Zwei der Angreifer befinden sich nun auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg in Untersuchungshaft.

Kurz vor 22.30 Uhr am Freitagabend kam es am Rande der Siedlerkirchweih in Neustadt b. Coburg zu einer Schlägerei mit mehreren beteiligten Personen. Drei Männer Mitte 20 rissen im Zuge dieser einen 42-Jährigen nieder. Einer schlug mit Fäusten auf den am Boden Liegenden ein. Die anderen beiden traten mit den Füßen in Richtung seines Kopfes. Der 42-Jährige erlitt durch den Angriff eine Nasenbeinfraktur sowie multiple Prellungen am Kopf und im Gesicht. Einsatzkräfte nahmen die drei Aggressoren vorläufig fest. Das Trio musste sich außerdem einer Blutentnahme unterziehen. Später übernahmen die Kriminalpolizei Coburg und die Staatsanwaltschaft Coburg die Ermittlungen.

Am Samstagnachmittag wurden zwei der Tatverdächtigen einer Ermittlungsrichterin vorgeführt. Es handelt sich um einen 25-Jährigen und einen 26-Jährigen. Beide hatten den 42-Jährigen mit Tritten gegen den Kopf attackiert. Die Ermittlungsrichterin erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags gegen die beiden Männer. Sie befinden sich seitdem in einer Justizvollzugsanstalt.