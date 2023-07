OBERELSBACH, LKR. RHÖN-GRABFELD. Bei einem schweren Verkehrsunfall am Samstagnachmittag ist eine 69-jährige Frau noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen erlegen. Bei dem Unfall mit zwei beteiligten Pkw wurden weitere vier Insassen schwer verletzt. Zur Unfallaufnahme wurde auch ein Sachverständiger hinzugezogen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang war ein 62-jähriger Skoda-Fahrer gegen 14:30 auf der Staatsstraße 2286 in Richtung Oberelsbach unterwegs. Neben dem Fahrer befanden sich vier weitere Personen in dem Pkw. Gleichzeitig kam ein BMW aus Richtung Bischofsheim mit fünf Insassen und einem 43 Jahre alten Fahrer. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist es im Kreuzungsbereich der Hochrhönstraße und dem Franzosenweg schließlich zum Zusammenstoß zwischen dem Skoda und dem vorfahrtsberechtigten BMW gekommen.

Eine 69-jährige Insassin des BMW erlitt durch den Zusammenprall lebensgefährliche Verletzungen und wurde noch vor Ort von einem kurze Zeit später eintreffenden Notarzt erstversorgt. Für die Frau kam jedoch jede Hilfe zu spät, sie verstarb noch an der Unfallstelle. Vier der Fahrzeuginsassen haben sich infolge des Unfalls so schwere Verletzungen zugezogen, dass sie mit jeweils einem Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser geflogen werden mussten.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizeiinspektion Bad Neustadt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurde zur weiteren Klärung des Unfallgeschehens auch ein Sachverständiger hinzugezogen.

Die Staatsstraße 2286 war für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Richtungen komplett gesperrt. Die Polizei wurde hierbei durch die örtlichen Feuerwehren unterstützt.