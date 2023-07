Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad

VÖHRINGEN. Am heutigen Samstagnachmittag ereignete sich auf der St 2031 in Vöhringen ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad, wobei der Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der Pkw-Lenker zunächst die Werner-von-Siemens-Straße aus östlicher Richtung und bog an der Kreuzung zur St2031 nach links in diese ein, sodass er in Richtung Vöhringen unterwegs war. Der Motorradfahrer befuhr zeitgleich die St2031 von Senden kommend. Kurz nach dem Einfahren auf die St2031 wollte der Pkw-Fahrer auf der Straße wenden. Hierbei fuhr er links über die durchgezogenen Linie des Linksabbiegestreifens der Gegenfahrspur. Im gleichen Moment wollte der Motorradfahrer den Pkw überholen. Hierbei kollidierte der Motorradfahrer mit dem linken Heck des Pkw.

Durch den Unfall zog sich der Motorradfahrer diverse Verletzungen zu und musste schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Staatsstraße war für die Zeit der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Vöhringen leitete den Verkehr ab und reinigte die Unfallstelle. Die Straßenmeisterei wurde ebenfalls verständigt. Durch die Polizeiinspektion Illertissen wird unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr ermittelt.

(PI Illertissen)