KULMBACH. Am Freitagabend könnte die Ecstasy-Pille „Blue Punisher“ beim Altstadtfest in Kulmbach in Umlauf gekommen sein. Die Polizei Oberfranken warnt eindringlich vor dem Konsum der gefährlichen Droge.

Polizeibeamte kontrollierten am Freitagabend einen Mann auf dem Altstadtfest in Kulmbach. Der 19-Jährige hatte unter anderem die Ecstasy-Pille „Blue Punisher“ bei sich. Die Drogen wurden selbstverständlich sichergestellt. Der Mann wurde noch vor Ort festgenommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Die Polizei Oberfranken warnt eindringlich: Die Einnahme der blauen Pille „Blue Punisher“ kann Lebensgefahr bedeuten! Die Droge kann zu teils schweren Nebenwirkungen bis hin zum Herzstillstand führen! Grund ist die teilweise viel zu hohe Konzentration des Wirkstoffs MDMA. Das Aussehen der Pillen sagt nichts über die Inhaltsstoffe und deren Dosierung aus!

Haben Sie die Ecstasy-Pille „Blue Punisher“ zu sich genommen oder kennen Sie jemanden, der das getan hat? Suchen Sie einen Arzt auf. Achten Sie auf ihre Mitmenschen. Die oberfränkische Polizei rät dringend von einem Konsum der Droge ab!