EICHENDORF, Lkr. Dingolfing-Landau. Der seit Freitag 30.06.2023, vermisste 75-jährige Josef Stockner wurde am frühen Samstagvormittag lebend aufgefunden.

Wie bereits mit einer Vermisstenfahndung am gestrigen Tag gemeldet, wurde seit Freitagvormittag der 75-jährige Josef Stockner aus Eichendorf vermisst.

Mit zahlreichen Einsatzkräften suchten Polizei und Feuerwehr bis in die Nachtstunden nach dem Mann, auch ein Polizeihubschrauber war eingesetzt. Am frühen Vormittag des heutigen Samstag wurde der Vermisste von einer Jägerin in ihrem Revier, etwa 5 km Luftlinie von seinem Wohnort entfernt, aufgefunden.

Herr Stockner war mit seinem Leichtkraftfahrzeug auf einem Waldweg umgestürzt und konnte sich selbst nicht mehr aus seiner misslichen Lage befreien. Vermutlich geschah der Unfall bereits im Laufe des gestrigen Nachmittags, sodass der Senior die Nacht über im Wald ausharren musste.

Durch einen hinzugerufenen Notarzt wurde festgestellt, dass Herr Stockner zwar entkräftet, jedoch ansonsten unverletzt ist. Er wurde zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert.



Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem Vermissten ist damit erledigt, das Polizeipräsidium Niederbayern und die vor Ort zuständige Polizeiinspektion Landau danken der Öffentlichkeit und den Medien für ihre Mithilfe bei der Suche nach dem 75-Jährigen.



Zusatz: die Medien werden gebeten, die Personendaten des Vermissten sowie die veröffentlichten Lichtbilder aus den EDV-Systemen zu löschen.

Veröffentlicht am 01.07.2023, 09.35 Uhr