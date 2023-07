EGGENFELDEN, LKR. ROTTAL-INN.

Am 30.06.2023 gegen 14:20 Uhr fuhr ein 61-Jähriger aus dem Gemeindebereich Hebertsfelden mit einem Traktor und Anhänger, der mit Holzbalken beladen war, die Ludwig-Thoma-Straße in Kirchberg in Richtung Kreisstraße. Auf der abschüssigen Straße kam der Traktorfahrer in der Kurve aus bislang nicht geklärten Gründen nach links von der Fahrbahn ab. Das Traktorgespann überschlug sich und kam in einer Einfahrt eines Anwesens zum Liegen. Der Traktorfahrer wurde bei dem Verkehrsunfall schwerst verletzt und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Am Traktor und dem Anhänger entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Zudem wurden drei in der Einfahrt geparkte Pkw beschädigt. Die genaue Schadenshöhe kann bislang nicht beziffert werden. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft wurde zur Verkehrsunfallaufnahme ein Gutachter beauftragt. Bei dem Verkehrsunfall waren die Feuerwehren Kirchberg, Taufkirchen und Eggenfelden eingesetzt.

Veröffentlicht am 01.07.2023, 00:10 Uhr