EGING AM SEE, KOLLMERING, LKR. PASSAU. Bei Ladetätigkeiten trat aus einem beschädigten Behälter Natriumaluminatlösung aus. Zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren vor Ort.

Am 30.06.2023, gegen 17.00 Uhr, kam es auf dem Betriebsgelände einer Transportfirma zu einem Austritt von Natriumaluminatlösung aus einem Behälter. Bei Ladetätigkeiten wurde ein 1000 Liter Behälter beschädigt und die Flüssigkeit lief aus diesem aus, der erhöht auf einer Ladebrücke stand. Geistesgegenwärtig stellten Mitarbeiter der Firma eine Auffangwanne darunter, worin ein Teil der Flüssigkeit aufgefangen wurde. Es gelangte lediglich eine geringe Menge des Gefahrguts in die Umwelt. Eine Person erlitt leichte Verletzungen und kam zur medizinischen Überprüfung in ein Krankenhaus.

Rund 230 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz. Zu keiner Zeit bestand Gefahr für die Bevölkerung oder die Einsatzkräfte. Mit einer Drohne der Feuerwehr konnten sich die Einsatzkräfte einen Überblick aus der Luft verschaffen. Durch einen Mitarbeiter des Wasserwirtschaftsamtes wurden Überprüfungen des Wassers der kleinen Ohe im engeren und weiteren Umfeld des Betriebsgeländes durchgeführt. Eine Beeinträchtigung des Gewässers war nicht erkennbar.

Veröffentlicht am: 30.06.2023, 20:45 Uhr