APFELTRACH. 31 Jahre alter Mann stirbt bei einem Betriebsunfall durch Sturz von einem Baugerüst an der Kirche in Apfeltrach.

Am Freitagvormittag, gegen 08:00 Uhr, waren Arbeiter einer Baufirma mit den Abbauarbeiten eines Baugerüstes an der örtlichen Kirche beschäftigt. Im Rahmen dieser Tätigkeiten stürzte der 31-jährige Vorarbeiter aus bislang ungeklärter Ursache ab und fiel etwa 16 m in die Tiefe. Durch den Aufprall zog sich dieser trotz seiner getragenen Schutzausrüstung so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die beiden anderen Arbeiter wurden durch die Firmenleitung betreut. Die ersten Ermittlungen zur Unfallursache wurden durch die Polizeiinspektion Mindelheim sowie durch den Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Nach ersten Erkenntnissen liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Ein Mitarbeiter der zuständigen Berufsgenossenschaft befand sich ebenfalls vor Ort. Die weiteren Ermittlungen hinsichtlich der genauen Sturzursache werden durch die Kriminalpolizeiinspektion Memmingen geführt. (KPI Memmingen – KDD)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).