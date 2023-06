SONTHOFEN. Ein nicht eingefahrener Lkw-Kran kollidiert bei voller Fahrt mit einer Brücke im Stadtgebiet von Sonthofen.

Am Freitagvormittag befuhr ein Lkw die Oberstdorfer Straße ortseinwärts aus Richtung der B19 kommend. Der 47-jährige Lkw-Fahrer hatte zuvor vergessen, den am Fahrzeug fest montierten Lkw-Kran einzufahren. An der dortigen Bahnbrücke kollidierte dann der Kran bei voller Fahrt mit der Brücke. Dabei entstand am Lkw-Kran ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 20.000 €. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Aufgrund des Unfalls kam es zu erheblichen Verkehrseinschränkungen. Die Bahnstrecke musste zeitweise für den Schienenverkehr voll gesperrt werden. Ein Verantwortlicher der Deutschen Bahn konnte jedoch bald Entwarnung geben. An der Brückenkonstruktion war kein Sachschaden entstanden, sodass auch der Schienenverkehr wieder freigegeben werden konnte. Neben Beamten der PI Sonthofen, waren auch Einsatzkräfte der Bundespolizei und des Rettungsdienstes vor Ort. (PI Sonthofen)

