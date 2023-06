WÜRZBURG. Am Freitagnachmittag ist es in der Innenstadt zu einem Polizeieinsatz mit einer offenbar psychisch belasteten Person gekommen. Der 26-jährige Mann wurde durch eine Streife gesichert und befindet sich nun in Polizeigewahrsam.

Gegen etwa 13:40 Uhr ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Mitteilung über einen 26-Jährigen ein, der vor einem Kaufhaus am Barbarossaplatz steht und ein Messer mit sich führen soll. Nahezu zeitgleich mit dem Anruf befand sich eine Streife der Würzburger Polizei vor Ort und konnte den Mann festnehmen. Hierbei kam es auch zum Einsatz des Pfeffersprays.

Der Mann befindet sich nun in Gewahrsam bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt. Die Beamten versuchen nun die genauen Hintergründe für sein Verhalten zu klären.